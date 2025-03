Juventusnews24.com - Gasperini Juventus ipotesi concreta per la prossima stagione: se la giocherà fino all’ultimo con loro tre. Le novità

Leggi su Juventusnews24.com

di RedazioneNews24per la: l’attuale allenatore dell’Atalanta se lacontre. LeNon tramonta l’Gian Pieroper la panchina della. Lo riporta l’edizione odierna della Gazzetta dello Sport, che spiega come il tecnico è una delle idee per il futuro.ha già annunciato che non rinnoverà il suo contratto in scadenza nel 2026 ed è molto probabile che possa salutare l’Atalanta già a fine. Se lacon Conte, Mancini e Pioli.Leggi sunews24.com