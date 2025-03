Unlimitednews.it - Gasperini “Giusto ricevere critiche, ma mai andare sul personale”

COVERCIANO (ITALPRESS) – “La solidarietà a Thiago Motta? Non è solo per lui, ma per tutti gli allenatori che magari in questo momento hanno delle difficoltà, credo sianel nostro mestieredellea volte anche molto feroci, ma maisulla persona.sulè troppo facile, bisogna rimanere sulla professione”. Lo ha dichiarato Gian Piero, tecnico dell’Atalanta, a margine della consegna della “Panchina d’oro”.pia/glb/mca3/Italpress(ITALPRESS)Unlimited News - Notizie dal mondo