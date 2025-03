Bergamonews.it - Gasperini e l’interesse della Roma: “A chi non piacerebbe? Piazza straordinaria”

“A chi non? Lapiace a tutti, come la Nazionale”. Parole di Gian Pieroai microfoni di Raisport a marginecerimonia di consegna a, nel Salone d’Onore del Coni, del premio Bearzot, come migliore allenatore italiano del 2024.Il tecnico è stato interpellato riguardo al suo futuro e al forte interesse dei giallorossi nei suoi confronti: “Parliamo di una grande, con un pubblico eccezionale. Per me sarebbe un motivo d’orgoglio, ma quello che succederà è difficilmente prevedibile”. Poco prima aveva anche affermato che alla“c’è Ranieri che è un grande allenatore”. Dall’anno prossimo passerà dietro la scrivania.Il pensiero comunque è sul presente, ovvero “questo campionato con queste 9 gare che mancano. Non capita spesso nel calcio un rapporto lungo come quello tra me e l’Atalanta.