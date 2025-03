Bergamonews.it - Gasperini dona il premio Bearzot all’Accademia dello Sport: “Opera sul territorio con finalità nobili”

Gian Pieroè stato insignito a Roma del, riconoscimento destinato al miglior allenatore italiano del 2024. Il tecnico dell’Atalanta ha scelto di devolvere ilin denaro interamenteper la Solidarietà, compiendo un nobile gesto per una causa che sostiene da anni.“L’Accademiaper la Solidarietà è una istituzione a Bergamo” afferma, “sulcongrazie alla generosità e all’inesauribile intraprendenza del suo Presidente, Giovanni Licini. Sostenere la sua benemerita attività è per me un grande piacere”.Il fondatore dell’Accademia, Giovanni Licini, ha accompagnato il tecnico alla premiazione in rappresentanza dell’associazione. “Ho voluto ringraziare personalmente il presidente dell’associazione US Acli Damiano Lembo che organizza ile il presidente del Coni Giovanni Malagò per averci ospitato: è un titolo il cui albo d’oro parla da sé, viene assegnato a tutti i migliori allenatori nella storia.