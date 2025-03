Tvzap.it - Garlasco, spunta la telefonata di una donna: cosa si scopre e cosa non torna

Il caso dell’omicidio di Chiara Poggi continua a riservare colpi di scena. Nonostante siano trascorsi molti anni dal 13 agosto 2007, data in cui avvenne l’atrocità, il caso è stato riaperto e nuovi elementi potrebbero finalmente portare a una svolta decisiva nelle indagini. Sebbene il fidanzato della giovane, Alberto Stasi, sia stato condannato, l’attenzione si sta rivolgendo verso Andrea Sempio, amico del fratello di Chiara, che risulta ora indagato. Unaè riemersa dagli archivi gettando nuova luce sui fatti di quel tragico giorno. (Continua dopo le immagini)Laanonima nel giorno dell’omicidioNell’indagine, un nuovo dettaglio è stato riportato alla luce, offrendo una potenziale chiave per risolvere l’enigma attorno all’assassinio di Chiara Poggi. Si tratta di unaanonima, che risale proprio al giorno in cui si è consumato il delitto, il 13 agosto 2007.