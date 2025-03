Thesocialpost.it - Garlasco, parla Stasi: “Se sulle unghie di Chiara c’è il Dna di Sempio ci sarà un motivo”

Alberto, condannato in via definitiva per l’omicidio diPoggi, è tornato are pubblicamente in un’intervista rilasciata a Mattino 5, dopo la riapertura del caso e l’iscrizione nel registro degli indagati di Andrea, su cui la Procura di Pavia sta conducendo nuovi accertamenti.«Sto bene, grazie», ha detto, visibilmente infastidito dalla presenza delle telecamere. «Però fatemi andare, non ho molto tempo», ha aggiunto, cercando di sottrarsi alle ulteriori domande.Alla richiesta se continui a dirsi innocente,ha risposto senza esitazioni: «Sì, certo».“Ciun, bisognerà approfondire tutto”Sollecitato sul recente sviluppo dell’indagine, con la scoperta di tracce di DNA compatibili con Andreasotto ledella vittima,ha dito: «Ciune bisognerà approfondire tutto», lasciando intendere la necessità di nuove verifiche investigative.