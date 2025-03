Garlasco e il reperto N27 trovato frammento del tappetino del bagno dove si è lavato l’assassino | si cerca il Dna di Sempio

Ilgiorno.it - Garlasco e il reperto N°27, trovato frammento del tappetino del bagno dove si è lavato l’assassino: si cerca il Dna di Sempio

Pavia – Nell’intricata rete di fonti di prova e indizi legati al caso di, spunta il “N°27”, cioè undeldelche ha usatoper lavarsi dopo aver ucciso Chiara Poggi in quel mattino del 13 agosto 2007. Ilè emerso a seguito delle ricerche a tappeto che i carabinieri del Nucleo investigativo di Milano hanno eseguito sui reperti degli atti dell’inchiesta che, nel 2015, potrò alla condanna definitiva di Alberto Stasi, all’epoca fidanzato di Chiara. Ma oggi sui quei reperti sino altre tracce: quelle di Andrea, un amico del fratello della vittima ora indagato per omicidio in concorso. La Procura di Pavia vuolere tracce di Dna disul pezzo dinel corso dell’incidente probatorio – strumento utilizzato in fase di indagini per assumere in anticipo delle prove utili ad un eventuale processo – chiesto al giudice per le indagini preliminari.