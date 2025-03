Ilnapolista.it - Garcia con il Belgio vince il braccio di ferro contro le critiche: «C’erano problemi di fiducia» (Footmercato)

Leggi su Ilnapolista.it

Ilè riuscito a ribaltare il 3-1 dell’andata a favore dell’Ucraina,ndo 3-0 in Nations League. Il ct Rudi, che era stato già criticato dopo la sua prima prestazione sulla panchina belga, ha convinto i media.allontana lecon un’impresal’Ucrainascrive:Con questa vittoria 3-0, Rudiha fatto un’impresa che sarà ricordata per il resto della sua avventura da ct. Facendo scelte forti come l’avvio di un centrocampo composto da Kevin De Bruyne, Nicolas Raskin e Hans Vanaken,ha vinto il suodie questo è stato apprezzato. Il portale francese riporta il quotidiano belga Nieuwsblad che paragona le due gare di andata e ritorno:Che inversione di marcia! L’allenatore ci è riuscito in due giorni. Ilha giocato una buona partita.