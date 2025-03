Quotidiano.net - Gapi & Argomm. Unione fra leader per crescere su tutti i mercati

DAI FRATELLI AI CUGINI. Le aziende di famiglia si uniscono dopo anni di storia e creano una aggregazione industriale da più di 220 milioni di fatturato.Group eGroup sono due realtà che distano meno di cinque chilometri l’una dall’altra: entrambe le imprese infatti sono in provincia di Bergamo, in Lombardia.a Villongo, verso il Lago d’Iseo, mentrea Castelli Calepio, più a sud. Insomma, quella zona che per definizione è la Ruber Valley bergamasca, polo manifatturiero di riferimento europeo e internazionale caratterizzato da una forte frammentazione di mercato stimata in circa 250 aziende, 4.600 addetti per un fatturato aggregato superiore ai 2 miliardi di euro all’anno. All’interno di questo contesto ecco allora che, realtà del distretto della Gomma-Plastica del Sebino, hanno puntato sulla complementarietà dei gruppi per unirsi e per ampliare la gamma di prodotti e servizi, ottimizzare le sinergie operative, migliorare l’efficienza e rafforzare la presenza globale.