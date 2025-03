Gqitalia.it - Gangs of Milano - Le nuove storie del Blocco ha un asso nella manica e sa pure cantare

Leggi su Gqitalia.it

Con un titolo simile,of– Ledelsembra voler suggerire una serie di questioni che trascendono il puro e semplice intrattenimento, di cui comunque lo show è un ottimo rappresentante, per andare a raccontare una realtà che richiede attenzione. La periferia di, con i suoi “blocchi”, fatti di cemento grezzo e di bande criminali, offre spunti non indifferenti di riflessione e analisi, oggi più attuali che mai. A distanza di qualche anno dal primo – e purtroppo poco considerato – capitolo,181, eccoci quindi dinanzi all'atteso sequel, diretto da Ciro Vasco e sviluppato in otto episodi, in onda su Sky Atlantic dal 21 marzo 2025.Il prezzo della vittoriaof- Ledelporta avanti le vicende di Bea, Mahdi e Ludo (rispettivamente interpretati da Laura Osma, Andrea Dodero e Alessandro Piavani), alle prese con i propri demoni personali e ormai lontani l'uno dall'altro.