Bergamonews.it - Gandino, torna la Fiera di San Giuseppe: la tradizione si rinnova

. Un appuntamento atteso che richiama ogni anno migliaia di visitatori. Domenica 30 marzo 2025 a, dalle 7 alle 19,ladi San, ouverture che ogni anno, alla quarta domenica di Quaresima, anima l’intero centro storico.Grazie alla regia della Pro Loco, le vie del centro saranno invase da decine di banchi vendita, cui si affiancano i negozi locali che perpropongono per l’occasione particolari promozioni.Il Museo della Basilica sarà aperto per visite guidate su prenotazione.Fra le attività presenti il tradizionale Luna Park, che già nelle settimane precedenti farà la gioia dei più giovani con due distinte aree, ed alcune postazioni destinate alle associazioni di volontariato del paese. Nel parco Comunale Verdi la “Cittadella del Gusto” proporrà prodotti tipici a chilometri zero (formaggi, miele, tisane, salumi, erbe spontanee, confetture, ecc.