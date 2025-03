Anteprima24.it - Gambizzato nel Napoletano, il ferito è già noto a forze dell’ordine

Leggi su Anteprima24.it

Tempo di lettura: < 1 minutoUn uomo, giàalle, oggi pomeriggio è statoad una gamba da un colpo d’arma da fuoco. E’ accaduto a Cardito, in provincia di Napoli. Sono stati i carabinieri della Compagnia di Caivano sono ad intervenire in via Sant’Eufemia. Ilè un 39enne di Frattamaggiore, è stato portato all’Ospedale del Mare e non è in pericolo di vita. Indagini in corso per chiarire dinamica e matrice. L'articolonel, ilè giàproviene da Anteprima24.it.