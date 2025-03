Ilnapolista.it - Galeone: «Non è detto che Conte resti al Napoli. Arriva Allegri? Ahahah. Posso dire che non andrà al Milan»

: «Non èche Contialche nonal»Giovanni, ex tecnico del Pescara e anche del, ai microfoni di Radio Gol a Radio Kiss Kissè grande amico di Massimiliano. Hache acciughina nonale si è messo a ridere quando gli hanno chiesto dial.Ha esordito parlando dell’esonero di Thiago Motta.«L’esonero di Thiago Motta era nell’aria, si sapeva. Hanno mandato via dei calciatori importanti come Rabiot e Danilo, logico che sarebbe finita così».Dopodiché siamoti al clou, ossia al futuro die del.«Ho sentito Massimilianoal telefono e mi hache nonal, non ha avuto nessun contatto con i rossoneri. Voi napoletani vi volete tenere stretti Antonio, ma occhio alla Juventus.