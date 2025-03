Lanazione.it - Galciana, un paese a sé. Il casello, l’ospedale e presto la terza chiesa: "Ma servono volontari"

Leggi su Lanazione.it

, frazione ad Ovest, di Prato, a due passi dall’uscita dell’autostrada Prato Ovest conta circa 12mila abitanti. Unper certi versi a sé stante, come Iolo, dove se non ci vai apposta non ci passi e dove regna il senso di appartenenza al. "centro del mondo" amano scherzare i loro compaesani, un gruppo dei quali sta preparando un video sulle note della canzone di Gabry Ponte "Tutta", al posto di tutta "Tutta Italia". La frazione, proprio come Iolo, ha due parrocchie ladi San Pietro, risalente al XII secolo, e quella della Visitazione, degli anni 70 più moderna, guidate dal canonico don Luca Rosati. Parrocchia che sta lavorando da tempo per la costruzione della nuovache dovrebbe concludersi entro la fine dell’anno. Diversi i punti di aggregazione la pro loco, il circolo Arci Renzo degli Innocenti, la Misericordia.