Spazionapoli.it - Futuro Conte, la dichiarazione a sorpresa “Aspettava una telefonata della Juve. Ora sarebbe…”

Leggi su Spazionapoli.it

Ildi Antonioè ancora da scrivere, con il tecnico accostato allantus: spunta unasu suo status in vista dell’estate Il nome di Antoniocontinua a far discutere in queste ore. Dopo l’esonero di Thiago Motta dallantus e l’approdo da traghettatore di Igor Tudor, i rumors su un possibile ritorno del tecnico leccese in bianconero, per il prossimo anno, continuano ad aumentare. Una scelta che farebbe sicuramente rumore, dato chenon ha mai lasciato un club dopo una sola stagione (dallain poi ndr) e che è sotto contratto per altre due annate.Inoltre, il Napoli è ancora in piena corsa per lo scudetto, con la prospettiva di un calciomercato che potrà rinforzare la rosa e permettere di puntare a grandi palcoscenici anche il prossimo anno.