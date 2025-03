Europa.today.it - Furto lampo in pieno giorno: rubato un Suv in 2 minuti sotto gli occhi dei passanti

Solo 120 secondi sono bastati a un gruppo di ladri per mettere a segno un colpo audace incentro a Cerignola, nel Foggiano. Quattro persone, di cui tre mascherate e una alla guida di un'auto usata per la fuga, hanno manomesso e portato via una Mercedes GLE Coupe nera parcheggiata in via XX.