Fuorigrotta | ruba in una vettura in sosta Arrestato un 40enne dalla Polizia di Stato

unper furto aggravato: sorpreso are un’autoradio in via Giacomo Leopardi.Nella notte di ieri, ladiha tratto in arresto unnapoletano con precedenti di, anche specifici, per furto aggravato.In particolare, gli agenti del Commissariato San Paolo, durante il servizio di controllo del territorio, nel transitare in via Giacomo Leopardi, hanno notato un uomo accovacciato dietro lo sportello di un’auto che, accortosi della presenza degli operatori, si è dato alla fuga.I poliziotti lo hanno raggiunto e bloccato trovandolo in possesso di un’autoradio e di alcuni arnesi atti allo scasso; inoltre, gli operatori, hanno accertato che l’uomo aveva appena asportato l’autoradiovicino alla quale eranotato poco prima.Per tali motivi, l’indagato, ètratto in arresto per furto aggravato; infine, la refurtiva, è stata restituita al legittimo proprietario.