"Fuochi di Lisbona": l'amore tra Pessoa e Ofélia, un labirinto letterario

Cosa rimane di una ricerca di vita che chiamiamo amore?nelle sue più diverse declinazioni, da quella platonica a quella vitalistica, non di rado con un deragliamento che può portare lontano. Paolo Ruffilli nei suoidi(Passigli), porta a compimento un romanzo avviato dall’autore tanti anni fa sul rapporto tra Ferdinando(1888-1935), che interpretava la sua passione letteraria attraverso eteronimi e comportamenti di diverse personalità (Alberto Caeiro, Ricardo Reis, Alvaro De Campo, Bernardo Soares), e la sua fidanzataQueiroz (1900-1991). I due si conoscono nel 1920 nell’impresa commerciale in cui entrambi lavorano ma nello stesso annorompe con lei, poi riallaccia i rapporti nel 1929 e chiude nuovamente l’anno successivo, forse per il rifiuto della donna di quelle alterazioni di personalità in letteratura che avevano una ricaduta anche nella quotidianità (peraltrobeveva tanto), come se ciascuna passione fosse al centro di una personalità con comportamenti diversi.