Fumetti: "Lucca Collezionando" incorona Pera Toons con il premio "Omino Bufo", ricordando Castelli

, 24 marzo 2025 – “L’. che nasceva nel 1972 come stupido riempitivo, continua a essere uno stupido riempitivo, ma per straordinarie ragioni continua a essere ricordato”. Così diceva Alfredonel 2013 in occasione del lancio di un nuovo volume che raccoglieva le esilaranti battute dell’. Quanto detto allora da(grande e versatile sceneggiatore ed esperto discomparso nel febbraio 2024) è ancora vero: l’continua a essere ricordato e apprezzato con i suoi giochi di parole e le sue freddure apparentemente sceme, ma in realtà geniali nella loro demenziale semplicità. Lo dimostra la creazione del “” che domenica 23, “” ha assegnato a(pseudonimo dell’aretino Alessandro Perugini).sta, grafico pubblicitario, artista digitale (come si dice oggi, “content creator”) conosce il successo nel 2018 con il libro Chi ha ucciso Kenny?, poi la progressiva “esplosione“ delle sue freddure: prima online, quindi nei libri editi da Tunué.