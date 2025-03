Ilfattoquotidiano.it - Fumata nera sul “nuovo Def”: il governo non vuole inserire gli obiettivi su crescita e debito

Scenari macroeconomici su un orizzonte temporale di due anni anziché tre. E previsioni su, deficit esolo tendenziali, senza il quadro programmatico. Come accaduto già lo scorso anno. Questa la forma che dovrebbe prendere il prossimo Def, il primo con le nuove regole del Patto di stabilità Ue, ma senza ancora la riforma della legge di contabilità nazionale. Il documento deve arrivare alle Camere entro il 10 aprile, ma non c’è intesa trae Parlamento: il gruppo di lavoro che per giorni ha trattato per una risoluzione comune ha concluso gli incontri nel tardo pomeriggio con una. Le opposizioni parlano di forzatura.Il vertice si è incagliato su due questioni: orizzonte temporale e scenario solo tendenziale o anche programmatico. IlDef avrà una prima parte comunitaria, l’Annual progress report, con i progressi sul Piano strutturale di bilancio, e un quadro macroeconomico che equivale più o meno alla seconda sezione del vecchio Def.