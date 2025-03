Bresciatoday.it - Fuga in auto dalla polizia: in casa aveva una montagna di marijuana e cocaina

Leggi su Bresciatoday.it

Un lungo inseguimento iniziato a Rezzato e concluso solo in città, in via Orzinuovi, ha portato all'arresto di un 38enne pregiudicato di Botticino. L'uomo, intercettato al volante di un'Locale nella mattinata di sabato 22 marzo, in zona San Carlo, ha cercato di eludere i.