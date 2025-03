Lanazione.it - Fucecchio, doppietta di Migheli. Tittia trionfa nel Memorial Viti

di Laura Valdesi C’è stata la conferma della cavalla vittoriosa del palio 2024, Blue Star, che aveva rotto il digiuno lungo 25 anni della Raimonda condotta da Francesco Caria. "Una grande cavalla. Dopo averla montata per la prima prova sono sceso e ho detto ’possiamo puntare all’obiettivo’. E l’abbiamo centrato", aveva svelato il fantino dopo lo storico successo. Ieri Blue Star ha fatto vedere di che pedalata è capace in questa pista che gli si addice, la Buca di, vincendo la seconda batteria spinta questa volta da Antonio Mula. Lasciando dietro Gingillo su Deugherede, terzo Coghe su Carilbom. Bella corsa ma anche le altre ieri asono state battagliate e senza sconti. Compresa quella del cuore, l’ottava, in memoria di Lorenzo. Veterinario per lungo tempo nel Palio di Siena e contradaiolo della Raimonda.