Laspunta.it - Frosinone: Fratelli d’Italia va alla conta interna. I riflessi sul voto del bilancio, previsto ad aprile

Mentre si avvicina il giorno fatidico del consiglio comunale per il2025-2027 e verificare se Mastrangeli riuscirà a superare le forche caudine, non avendo ad oggi i numeri, spicca il rinvio del congresso di.Annunciato come un evento già di per se pronto, invece il congresso è stato rimandato di una settimana. Ovvero a ridosso del consiglio comunale che dovrà discutere ildi previsione del comune didoveè il gruppo più significativo, ma la maggioranza è di 16 consiglieri, insufficienti per far passare l’atto amministrativo.Sono in corso le cosiddette “grandi manovre” per blindare questa maggioranza con il sostegno della lista Marini e della lista Marzi, due ex sindaci che, se decideranno di appoggiare Mastrangeli, di fatto nel determineranno le scelte amministrative fino alle elezioni, decretando la fine dell’esperienza del centro destraguida del capoluogo ciociaro.