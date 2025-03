Romatoday.it - Free Spirit Market al Parco Stardust Village

mAppuntamento domenica 30 Marzo per una giornata dedicata alla libertà di esprimersi e vestirsi, al benessere olistico e ai rimedi naturali, alle pratiche di meditazione e auto guarigione, alla musica e alle danze, attraverso seminari, workshop esperienziali e attività insieme, per grandi e per.