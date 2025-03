Ilrestodelcarlino.it - Fratelli d’Italia insiste: "Serve il vigile di quartiere"

I consiglieri comunali diMichele Redaelli, Serena Boresta, Daniele Malandrino, Cristina Canciani e Giovanni Corsini tornano a sollecitare il Comune sul problema sicurezza. "L’amministrazione smetta di sottovalutare il tema della sicurezza e intervenga prontamente" dicono i consiglieri. "È prioritario investire sulla figura deldi. Negli ultimi mesi i problemi di sicurezza si sono fortemente intensificati. Il cento storico è stato tristemente al centro delle cronache per molte situazioni di furti, degrado e vandalismi. Gli altri quartieri però non sono in condizioni migliori.una svolta da parte dell’amministrazione comunale. Per troppi anni la compagine di centrosinistra ha minimizzato il problema, ora la situazione è più grave e diventata ormai cronica".