Franco Lucia, padre di Fedez, rivela la sua paura per la malattia del figlio

, noto per essere ildel rapper, ha recentemente pubblicato un libro di ricette intitolato Tutto in una pentola, edito da Rizzoli. In un’intervista rilasciata al settimanale Oggi,ha chiarito che il suo lavoro culinario è un progetto personale, escludendo ildalla narrazione, sebbene il legame familiare emerga in modo evidente. Le sue ricette, condivise sui social, hanno riscosso un notevole successo e, come lui stesso ha affermato, “la cucina è una cosa mia”.La vita durante la pandemiaDurante la pandemia,ha iniziato a cucinare per la sua famiglia, trasferendosi a casa die Chiara Ferragni, dove ha condiviso le responsabilità quotidiane con gli altri membri della famiglia. “Mia moglie e io ci siamo trasferiti a casa di Fede e Chiara, coi bambini.