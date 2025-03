Velvetgossip.it - Franco Lucia, padre di Fedez, rivela la paura per la malattia del figlio e il rapporto con Chiara Ferragni

Leggi su Velvetgossip.it

, ildel noto rapper, ha recentemente presentato il suo libro di ricette intitolato Tutto in una pentola, pubblicato da Rizzoli. In un’intervista rilasciata al settimanale Oggi,ha chiarito che il volume non tratterà della vita del, sottolineando che “la cucina è una cosa mia”. Tuttavia, il legame conè presente, tanto che ilhato di provare una certa commozione nel parlarne.La passione per la cucinaDurante la pandemia,ha iniziato a cimentarsi ai fornelli, trasferendosi con la moglie a casa di, dove ha assunto il compito di cucinare per la famiglia. I piccoli Leone e Vittoria hanno già le loro preferenze: il primo ama la pasta con il pesto di verdure, mentre la seconda è particolarmente attratta dal risotto al burro, che chiama affettuosamente “burrocacao”.