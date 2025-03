Velvetgossip.it - Franco Lucia, padre di Fedez, rivela la paura per la malattia del figlio e i buoni rapporti con Chiara Ferragni

Leggi su Velvetgossip.it

Il libro di ricette di, intitolato Tutto in una pentola, pubblicato da Rizzoli, è al centro dell’attenzione grazie a un’intervista rilasciata dallo stesso autore al settimanale Oggi., noto per essere ildel rapper, ha deciso di condividere la sua passione per la cucina, sottolineando che il progetto è una sua iniziativa personale, lontana dalla notorietà del. Le sue ricette, che hanno riscosso grande successo sui social, non mancano di evocare anche momenti di commozione legati alla famiglia.La cucina in famigliaDurante la pandemia,ha cominciato a cucinare per la sua famiglia, trasferendosi a casa di, insieme ai loro figli. In questo contesto, ogni membro della famiglia aveva i propri compiti:si occupava delle pulizie,del cane, mentresi dedicava ai fornelli.