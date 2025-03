Velvetgossip.it - Franco Lucia, padre di Fedez, ricorda la paura per la malattia del figlio: “Non sapeva quanto ha rischiato. Con Chiara Ferragni rapporti sereni”

, papà del noto rapper, ha recentemente pubblicato un libro di ricette intitolato Tutto in una pentola, edito da Rizzoli. In un’intervista rilasciata al settimanale Oggi,ha chiarito che il suo libro non tratta di, poiché considera la cucina un’attività personale. Tuttavia, il legame con ilè presente in modo significativo, tanto che l’autore esprime una certa commozione nel parlare di lui.Il legame con la cucina durante il lockdownha iniziato a dedicarsi alla cucina durante il periodo di lockdown causato dalla pandemia di COVID-19. In quel frangente, lui e sua moglie si sono trasferiti a casa di, dove ognuno aveva un ruolo specifico:si occupava delle pulizie,portava fuori il cane esi dedicava ai fornelli.