Franco Lucia padre di Fedez ricorda la paura per la malattia del figlio e il rapporto con Chiara Ferragni

, ildel noto rapper, ha recentemente pubblicato un libro di ricette intitolato Tutto in una pentola, edito da Rizzoli. In un’intervista rilasciata al settimanale Oggi,ha chiarito che il volume non tratterà della vita del, poiché considera la cucina un ambito personale. Tuttavia, non manca di menzionare, descrivendo momenti di profonda emozione legati alla sua figura. Durante il periodo di lockdown,ha iniziato a cucinare per la famiglia, trasferendosi a casa di. La vita in famiglia durante la pandemiaDurante la pandemia,e sua moglie hanno vissuto con, occupandosi delle faccende domestiche.si dedicava alle pulizie,portava a spasso il cane, mentrepassava il tempo ai fornelli.