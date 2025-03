Velvetgossip.it - Franco Lucia, padre di Fedez, ricorda la paura per la malattia del figlio e i rapporti con Chiara Ferragni

Leggi su Velvetgossip.it

del noto rapper, ha recentemente presentato il suo libro di ricette intitolato Tutto in una pentola, pubblicato da Rizzoli. In un’intervista rilasciata al settimanale Oggi,ha chiarito che la sua opera si concentra sulla cucina personale e non sulla vita del, sebbenesia presente tra le pagine con un certo affetto. Durante la pandemia,ha iniziato a cucinare per la famiglia, trasferendosi a casa di, dove ha assunto il ruolo di chef di casa.Il legame familiare e la passione per la cucinaha raccontato di come la sua passione per la cucina sia emersa in un periodo difficile. Con il lockdown, lui e sua moglie hanno deciso di trasferirsi a Milano, nella casa di, per aiutare con i bambini.