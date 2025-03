Velvetgossip.it - Franco Lucia, padre di Fedez, racconta la paura per la malattia del figlio

Leggi su Velvetgossip.it

, noto come il papà di, ha recentemente pubblicato un libro di ricette intitolato Tutto in una pentola, edito da Rizzoli. In un’intervista rilasciata al settimanale Oggi,ha chiarito che il suo libro non si concentra sulla figura del famoso, poiché considera la cucina un’esperienza personale. Tuttavia, non manca di menzionare, descrivendo con un tocco di emozione il loro legame. Durante la pandemia,ha iniziato a dedicarsi alla cucina per tutta la famiglia, trasferendosi a casa die Chiara Ferragni insieme alla moglie. I membri della famiglia avevano ruoli specifici:si occupava delle pulizie, Chiara portava a passeggio il cane, mentresi dedicava ai fornelli. I bambini, Leone e Vittoria, hanno già le loro preferenze culinarie: il primo ama la pasta con il pesto di verdure, mentre la seconda è appassionata del risotto al burro, che chiama affettuosamente “burrocacao”.