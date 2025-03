Velvetgossip.it - Franco Lucia, padre di Fedez, parla della paura per la malattia del figlio e dei rapporti con Chiara Ferragni

Leggi su Velvetgossip.it

Il libro di ricette di, intitolato Tutto in una pentola, pubblicato da Rizzoli, rappresenta un viaggio culinario personale deldi. In un’intervista rilasciata a Oggi,sottolinea che il volume non è dedicato a, poiché la cucina è una sua passione individuale. Tuttavia, la presenza del noto rapper emerge nel racconto con un certo affetto e nostalgia. Durante la pandemia,ha iniziato a cucinare per la sua famiglia, trasferendosi a casa di, dove ha condiviso le responsabilità quotidiane con i membrifamiglia.La passione per la cucina diha scoperto la sua passione per la cucina in un periodo particolare, quellopandemia, quando ha vissuto con. La sua esperienza in cucina è stata influenzata dalla sua infanzia, avendo imparato a cucinare da solo.