Velvetgossip.it - Franco Lucia, padre di Fedez, condivide la sua paura per la malattia del figlio

Leggi su Velvetgossip.it

del noto rapper, ha recentemente pubblicato un libro di ricette intitolato Tutto in una pentola, edito da Rizzoli. In un’intervista rilasciata al settimanale Oggi,ha chiarito che il volume non sarà incentrato sulla figura di, poiché considera la cucina un’attività personale. Nonostante ciò, il legame con ilemerge in modo evidente, tanto che il papà diesprime una certa emozione parlando di lui. Durante il periodo di lockdown,ha iniziato a cucinare per la sua famiglia, trasferendosi a casa die Chiara Ferragni, dove ognuno aveva i propri compiti domestici.La passione per la cucina diha scoperto la sua passione per la cucina durante la pandemia, quando ha vissuto cone Chiara Ferragni. Racconta che, mentresi occupava delle pulizie e Chiara portava a spasso il cane, lui si dedicava ai fornelli.