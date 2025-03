Lanotiziagiornale.it - Francia, inizia il processo all’attore Depardieu per violenza sessuale. E davanti al tribunale di Parigi scoppia la protesta dei gruppi femministi

Decine di persone inhanno manifestatoaldinel primo giorno dela Gerard, accusato di aver aggredito sessualmente due donne nel 2021. “sessista, giustizia complice”, “Crediamo alle vittime, vediamo gli stupratori vediamo’, “Ne tocchi uno? Rispondiamo tutti”, gli slogan scanditi dai manifestanti, per la maggior parte donne, poco prima dell’inizio dell’udienza prevista per le 13.30.“Siamo qui per sostenere le due persone che hanno denunciato Gérarde hanno osato sporgere denuncia contro di lui. È molto importante dimostrare che nessuno è intoccabile”, ha dichiarato Louise-Anne Baudrier della Fondation des Femmes.“È necessario che tutte le aziende, compresa l’industria cinematografica, i registi e i produttori, mettano in atto maggiori piani di individuazione e identificazione dei rischi”, ha aggiunto, “È molto importante che ci sia anche una garanzia per le persone, quando osano fare una denuncia, di poter mantenere il proprio posto di lavoro”.