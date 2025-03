Francia 2-0 Croazia la Francia vince 5-4 penne | quali erano i principali punti di discussione mentre Les Bleus produce un ritorno della Nations League a Parigi?

Leggi su Justcalcio.com

Sito inglese:Il montaggio di unLega delle Nazioni da unghie domenica sera, lasi è fatta strada oltre laper le penalità e ha prenotato ufficialmente la semifinale a.Segnando il loroalla capitale francese che insegue un deficit di due goal a seguitoloro sconfitta di shock in prima gamba in divisione giovedì sera, Lesè stato sostenuto da un appassionato Stade de France.la squadra di Didier Deschamps potrebbe non essere riuscita a trovare una svolta durante il primo tempo, l’asso del Bayern Monaco Michael Olise ha consegnato agli ex campioni del mondo un meritato vantaggio di soli sette minuti dopo il riavvio.Sebbene i padroni di casa di domenica avrebbero potuto lasciarlo in ritardo, sono riusciti a trascinarsi in tempi supplementaril’Ousmane Dembele ha mandato lo Stade de France in overdrive negli ultimi 10 minuetti.