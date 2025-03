Quotidiano.net - Francesco ha mostrato la sua fragilità. Un invito a prenderci cura degli altri

"Che brava quella signora con i fiori gialli". Nel primo sprazzo di luce, di ossigeno, nel primo raggio d’aria di una Roma pallida di fine marzo, mentre respira dopo oltre un mese di ricovero, ringrazia per un mazzo di fiori gialli. Un filo di voce, una mano che saluta, l’altra abbassata sulla gamba, il volto provato dal dolore. Papaieri mattina ha salutato una folta folla da un balcone dell’ospedale, prima di essere dimesso dal Policlinico Gemelli per tornare in Vaticano dopo un mese ed una settimana di ricovero in cui ha rischiato la vita a causa di una polmonite interstiziale. I medici lo hanno ormai dichiarato fuori pericolo ed hanno assecondato la sua ferma volontà a far ritorno in Vaticano, dove però dovrà riposare ancora per almeno due mesi di convalescenza. Eppure c’è qualcosa di molto profondo anche nell’agire di quest’ultimo periodo di vita di