Biccy.it - Francesco Del Gaudio svela se è fidanzato e cosa gli ha detto Peppino Di Capri

Delè l’attore che faDinel film sulla sua vita, Champagne, realizzato per Rai1. Fra le pagine di Vanity Fair ha così raccontato alcuni aneddoti vissuti con l’artista che ha 85 anni e che sta benone.“Se lo conoscevo? Per evidenti ragioni anagrafiche era abbastanza lontano da me, anche se mi è capitato da trombettista di suonare Non è Peccato, uno dei suoi brani più belli che mi ha fatto conoscere mio padre: l’ho considerato un segno. (.) Ho avuto la fortuna di incontraredue volte prima di girare e ho capito che è un uomo che ama stare sulle sue e al quale ho chiesto cose assurde come che profumo usasse e se avesse sofferto di gastrite nervosa o di mal di schiena. Certi sintomi fisici possono dirci molto della psicologica di una persona.non avrebbe probabilmente avuto quella carriera se non fosse stato spinto dagli altri, inclusa Roberta, la sua prima moglie.