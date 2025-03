Velvetgossip.it - Francesco Del Gaudio rivela la verità sul suo cuore e il consiglio di Peppino Di Capri

Leggi su Velvetgossip.it

Del, l’attore che interpretaDinel film “Champagne”, ha recentementeto dettagli affascinanti sulla sua carriera e sulla sua vita personale in un’intervista a Vanity Fair. Delha condiviso aneddoti preziosi riguardanti il leggendario artista napoletano, che a 85 anni continua a lasciare un segno indelebile nella musica italiana.Nel suo racconto, Delha spiegato come sia riuscito ad avvicinarsi a Di, nonostante la distanza anagrafica tra loro. “Se lo conoscevo? Per evidenti ragioni anagrafiche era abbastanza lontano da me, però ho avuto la fortuna di suonare ‘Non è peccato’ da trombettista, uno dei suoi brani più iconici, che mi ha fatto conoscere mio padre. L’ho considerato un segno del destino”, ha dichiarato Del, evidenziando la connessione emotiva con la musica di Di