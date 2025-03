Thesocialpost.it - Francesco Benozzo, morto a 56 anni il prof di Filologia che si oppose al Green Pass

Si è spento improvvisamente a 56essore diromanza e coordinatore del dottorato in studi letterari e culturali. Intellettuale riconosciuto a livello internazionale, è stato anche poeta, polistrumentista esperto di arpa celtica e candidato al Nobel per la letteratura, su proposta del Pen Club spagnolo.Leggi anche: Cacciari ospite di Giletti: “Covid e Ucraina, hanno deciso che siamo in guerra. C’è la verità di Stato”Una carriera tra ricerca e battaglieDichiaratamente anarchico,divenne noto anche per le sue posizioni contro il. Durante la pandemia, rifiutò di vaccinarsi e venne sospeso dall’università per sette mesi nel 2021. “Non posso insegnare l’arte del dubbio e poi piegarmi”, aveva dichiarato. La sua battaglia lo portò a scrivere l’opera “Piccolo manuale di diserzione quotidiana”, un’autobiografia sulla diserzione come stile di vita.