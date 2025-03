Lanazione.it - Frana in Val di Forfora. La strada è riaperta

Il maltempo dei giorni scorsi continua a provocare disagi e problemi anche alla circolazione della auto. Nella mattinata di ieri, sulla SP34 Val di, nel tratto compreso fra Ponte di Sorana e Lanciole, quasi al confine fra i territori comunali di Pescia e di San Marcello-Piteglio, si è verificato un nuovo smottamento, che ha provocato la caduta sulla carreggiata di molti detriti e di un albero. Per fortuna, nessun danno a persone o mezzi in transito: la prima segnalazione è arrivata da un motociclista in transito, che all’improvviso si è trovato di fronte al terreno e alla pianta scivolati sull’asfalto. La Provincia di Pistoia ha immediatamente attivato una ditta, la pesciatina Cinelli Costruzioni, per liberare la carreggiata. "Nei giorni scorsi era scattato una nuova allerta proprio per il rischio idrogeologico- commenta il sindaco Riccardo Franchi –Per fortuna la Provincia di Pistoia è intervenuta subito, contattando una ditta con la formula della somma urgenza, e laè statavelocemente; gli operai della ditta, nel corso della giornata, hanno rimosso i detriti, e già nel tardo pomeriggio la carreggiata era stata pienamente rimessa in sicurezza, dando di nuovo il via libera alla circolazione delle auto".