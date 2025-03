Ilgiorno.it - Frana a Cataeggio, tutti rientrati a casa i 300 sfollati ma lo Scaiùn continua a fare paura

Valmasino (Sondrio) – Alla fine è stato un esodo breve quello dei trecento abitanti di, comune di Val Masino, che alle 12.30 di ieri sono potuti rientrare nelle abitazioni abbandonate neppure 24 ore prima, a valle di quellachea far, ma almeno non è più un pericolo imminente. Il via libera per il rientro è arrivato dopo il vertice convocato in tarda mattinata in prefettura a Sondrio dopo aver analizzato le rilevazioni dei georadar presenti in quota che hanno rassicurato sul pericolo rientrato. Così si è deciso di far rientrare le famiglie sfollate e riaprire la provinciale 9, chiusa da sabato pomeriggio per un tratto della lunghezza di un chilometro. La frazione di, minacciata dallo Scaiun, è zona rossa. Taeggi: c’è preoccupazione Il sindaco “Le operazioni di rientro si sono svolte in modo ordinato e con grande rapidità - spiega il sindaco Pietro Taeggi, anche lui costretto ad abbandonare la propria- Per fortuna il pericolo è rientrato, lasciarenon è mai una cosa che si fa volentieri, adesso siamopiù sollevati”.