Founders Day | la spiegazione del finale del film

Leggi su Cinefilos.it

Day: ladeldelIlDay di Erik Bloomquist è una commedia horror slasher con un evidente sottotesto politico. In esso, tutto ruota attorno all’elezione del nuovo sindaco, che ha tenuto ben occupati gli abitanti di Fairwood, la quintessenza della piccola città americana. Mentre il sindaco uscente Blair Gladwell (Amy Hargreaves) parla di coerenza, Harold Faulkner (Jayce Bartok) promette di portare un cambiamento. La politica intrattiene gli adulti, mentre gli adolescenti sono impegnati in elaborati gesti romantici. La figlia di Harold, Mellisa (Olivia Nikkanen), e Allison Chambers (Naomi Grace) sono innamorate, ma purtroppo Allison deve trasferirsi a Raleigh per proseguire gli studi.Mellisa fatica ad accettare la fine della loro storia d’amore e implora Allison di restare.