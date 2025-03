Latuafonte.com - Founders Day come finisce: finale spiegato, il vero sconvolgente piano

Day è un film horror del 2023 diretto da Erik Bloomquist. La trama è ambientata in una cittadina del New England, dove è in corso una campagna elettorale per l’elezione del nuovo sindaco. Ma ecco che un misterioso serial killer mascherato inizia a uccidere tutte le persone che sono, in qualche modo, collegate ai candidati. Chi è l’assassino? E perché sta commettendo questi omicidi?Day: trama completaLeggi anche: La casa di fronte (2023): spiegazioneLeggi anche: Little Siberia: spiegazionee del filmLa trama del filmDay vede i cittadini di Fairwood impegnati con l’elezione del nuovo sindaco. Mentre Gladwell garantisce al popolo coerenza, Harold Faulkner si dice pronto a cambiare le cose. Mentre gli adulti sono occupati a gestire la compagna elettorale, i più giovani si dedicano al romanticismo.