Anteprima24.it - FOTO/ Unisannio e Cus Benevento insieme per lo sport universitario

Leggi su Anteprima24.it

Tempo di lettura: < 1 minutoL’Università degli Studi del Sannio e il C.U.S.A.S.D., ente federato alla Federazione Italiana dello(FederCUSI), firmeranno domani, 25 marzo, alle ore 9.30, una convenzione per l’affidamento della gestione della struttura Pala, unitamente ai due campi polivalenti all’aperto (padel, basket e pallavolo) situati in Via dei Mulini e al campo di calcetto con annesso spogliatoio ubicato alla Rampa San Barbato. L’accordo prevede anche lo svolgimento e la promozione delle attivitàive universitarie.La convenzione sarà sottoscritta presso il Rettorato di Palazzo San Domenico dal rettore dell’Università degli Studi del Sannio, Gerardo Canfora, e dal commissario straordinario di C.U.S.A.S.D. e presidente FederCUSI, Antonio Dima.