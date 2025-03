Fosse Ardeatinel' omaggio di Mattarella

Leggi su Servizitelevideo.rai.it

10.32del Preidenteal mausoleo delle 335 vittime del massacro delleArdeatine, uccise a Roma dai nazisti il 24 marzo di 81 anni fa, in rappresaglia dopo l'attentato partigiano a una colonna SS in via Rasella. "Il massacro nazista- scrive il presidente del Senato La Russa- è tra i più atroci della nostra storia e deve restare impresso nella memoria collettiva affinché simili barbarie non si ripetano mai più". Il presidente della Camera Fontana:crimine atroce e d'inumana crudeltà;memoria è dovere morale e civile.