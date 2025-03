Ilfattoquotidiano.it - Fosse Ardeatine, Mattarella alla cerimonia dell’ottantunesimo anniversario dell’eccidio

Il presidente della Repubblica Sergioha deposto una corona d’alloro per l’ottantunesimodelle. Il capo dello Stato è stato accompagnato dal ministero della Difesa Guido Crosetto, dai vertici delle forze armate, e dal presidente dell’Associazione italiane famiglie dei martiri italiani, Francesco Albertelli.è stato accolto da un lungo applauso. Dopo la deposizione della corona d’alloro sono state nominate le 335 vittime della strage nazifascista. Poisi è recato all’interno del Mausoleo Ardeatino dove ha reso omaggio alle vittime.“Ciò che è accaduto il 24 marzo di ottantun’anni fa rappresenta una delle ferite più laceranti inferte a Roma e all’Italia intera“. Lo ha dichiarato, in una nota, la presidente del Consiglio Giorgia Meloni: “L’eccidio delle, perpetrato dalle truppe naziste di occupazione come azione di rappresaglia per l’attacco partigiano di via Rasella, è una delle pagine più dolorose della storia nazionale”, ha concluso la premier.