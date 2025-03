Romadailynews.it - Fosse Ardeatine: Ciaccheri, da Garbatella domani corteo in Memoria Martiri

Leggi su Romadailynews.it

, 25 marzo, come ogni anno, un importante appuntamento per il territorio. Le scuole, insieme ad associazioni dellae ai tanti che vorranno partecipare, sfileranno dalle ore 9,30 dal quartiere di, precisamente da piazzale Sant’Eurosia e attraversando le strade segnate dai tragici eventi della Resistenza die Tor Marancia giungeranno e porteranno un omaggio aidelle”.Così in una nota il presidente del Municipio Roma VIII, Amedeo.“Si concluderanno così tre giorni di attività cominciate domenica scorsa con la staffetta antifascista promossa dall’associazione Sbilanciamoci, questa mattina con la partecipazione e l’omaggio del presidente della Repubblica, Sergio Mattarella al Mausoleo delleinsieme all’Anfim, il commovente appuntamento in Campidoglio econ la commemorazione del Municipio Roma VIII.