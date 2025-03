Ildifforme.it - Fosse Ardeatine, 81esimo anniversario della strage

Leggi su Ildifforme.it

Oggi, la commemorazione con il PresidenteRepubblica, Sergio Mattarella, al Mausoleo delle 335 vittime dell'eccidio perpetrato dai nazisti sotto la guida dell'Ufficiale delle SS, Herbert Kappler per vendicare i 33 soldati tedeschi uccisi in via RasellaL'articoloproviene da Il Difforme.