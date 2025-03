Secoloditalia.it - Fosse Ardeatine, 81 anni dopo. Meloni: “Ferita lacerante, spetta a noi difendere libertà e democrazia”

Ottantunofa l’eccidio dellecon 335 vittime innocenti della rappresaglia nazistal’attentato partigiano a una colonna SS in via Rasella. Come ogni anno si è svolta la cerimonia ufficiale di commemorazione al Mausoleo alla presenza del capo dello Stato, Sergio Mattarella. Presenti anche il ministro della Difesa Guido Crosetto, che ha atteso il presidente della Repubblica all’ingresso, il presidente della Camera Lorenzo Fontana, la vicepresidente del Senato Licia Ronzulli e i vertici delle forze armate., l’omaggio di MattarellaSergio Mattarella ha deposto la corona d’alloro e visitato il sacrario e il luogo dove avvenne la strage. L’ennesimo omaggio in un posto particolarmente caro al Capo dello Stato, che 10fa, in visita privata, scelse proprio di andare allecome primo attola sua elezione.